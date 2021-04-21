Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Кубка Украины, в котором сыграют волочиский Агробизнес и Динамо Киев.
Виктор Цыганков, фото ФК Динамо Киев
21 апреля 2021, 15:36
В первом полуфинальном поединке Кубка Украины-2020/21 сильнейшего между собой на поле Тернопольского городского стадиона им. Романа Шухевича будут определять волочиский Агробизнес и киевское Динамо.
Сразу можем отметить появление в воротах киевского Динамо голкипера Дениса Бойко, а также долгожданное возвращение Виктора Цыганкова в стартовый состав. При этом, Мирча Луческу решил предоставить игровое время Александру Тымчику, Александру Сироте и Богдану Ледневу.
У Агробизнеса, помимо вынужденных замен из-за целого ряда дисквалифицированных футболистов, не наблюдается никаких неожиданных изменений в стартовом составе.
Агробизнес: Артым — Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук — Н. Когут, Косовский, Груша, И. Когут — Дудик.
Запасные: Задерейко, Ярмоленко, Немтинов, Семенец, Емаев, Гливый, Семенюк.
Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Леднев, Родригес — Беседин.
Запасные: Бущан, Забарный, Сидклей, Караваев, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Буяльский, Супряга.
Матч Агробизнес — Динамо Киев начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.