Украина

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Кубка Украины, в котором сыграют волочиский Агробизнес и Динамо Киев.

В первом полуфинальном поединке Кубка Украины-2020/21 сильнейшего между собой на поле Тернопольского городского стадиона им. Романа Шухевича будут определять волочиский Агробизнес и киевское Динамо.

Сразу можем отметить появление в воротах киевского Динамо голкипера Дениса Бойко, а также долгожданное возвращение Виктора Цыганкова в стартовый состав. При этом, Мирча Луческу решил предоставить игровое время Александру Тымчику, Александру Сироте и Богдану Ледневу.

У Агробизнеса, помимо вынужденных замен из-за целого ряда дисквалифицированных футболистов, не наблюдается никаких неожиданных изменений в стартовом составе.

Агробизнес: Артым — Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук — Н. Когут, Косовский, Груша, И. Когут — Дудик.

Запасные: Задерейко, Ярмоленко, Немтинов, Семенец, Емаев, Гливый, Семенюк.



Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Леднев, Родригес — Беседин.

Запасные: Бущан, Забарный, Сидклей, Караваев, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Буяльский, Супряга.



Матч Агробизнес — Динамо Киев начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.