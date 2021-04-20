Украина

УАФ объяснила, почему Екатерина Монзуль не назначила пенальти в эпизоде с падением Мораеса в штрафной киевлян.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил, почему Екатерина Монзуль не назначила пенальти в эпизоде с падением Жуниора Мораеса в центральном поединке 22-го тура УПЛ между донецким Шахтером и киевским Динамо (0:1).

"73 минута. При ведении единоборства за мяч между Жуниором Мораесом и Жерсоном Родригесом в пределах штрафной площадки Динамо состоялся физический контакт между игроками и падения нападающего. Арбитр продолжил игру, не усмотрев любого нарушения.

Подобные игровые ситуации требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, решимости и строгой оценки действий игроков, которые ведут единоборства за мяч в пределах штрафной и пытаются ввести в заблуждение арбитра для получения определенной выгоды (назначение 11-метрового удара).

Именно такие действия Мораеса наблюдались в этом игровом эпизоде, где он, почувствовав незначительный физический контакт с соперником, сознательно усилил его, используя классическую "позу лука", и упал на газон. Назначение свободного удара в пользу Динамо и вынесение желтой карточки Мораесу за проявление неспортивного поведения было бы более приемлемым/правильным решением", — сказано в разъяснении УАФ.

Момент с падением Мораеса на отметке 3.33:

Ранее комитет арбитров УАФ объяснил, почему Монзуль назначила пенальти в матче Шахтер — Динамо.