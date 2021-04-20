Украина

Екатерина Монзуль приняла правильное решение в эпизоде с пенальти в матче Шахтер-Динамо.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил, почему Екатерина Монзуль назначила пенальти в центральном поединке 22-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

"33 минута. При ведении единоборства за мяч между Маркосом Антонио и Александром Андриевским у границ штрафной Шахтера состоялось игровое столкновение и падение игрока, который атаковал. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота Шахтера, считая, что нарушение было совершено именно игроком защиты.

В этом игровом эпизоде ​​Андриевский, контролируя мяч, совершил вход в штрафную, а Маркос, пытаясь выбить мяч ногой, действовал опрометчиво и допустил неправомерный физический контакт с оппонентом (практически на линии штрафной). Позиция арбитра была достаточно удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять правильное решение", — сказано в разъяснении УАФ.

Ранее Football.ua подвел итоги минувшего 22-го тура УПЛ.