Украина

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями накануне матча с Александрией.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон прокомментировал предстоящий поединок чемпионата Украины против Александрии, а также рассказал о задачах "горняков" на концовку сезона.

"Ожидаем хорошей игры, хотим провести отличный матч и добиться победы. Подготовка проходит очень серьезно, мы все заинтересованы в том, чтобы помочь команде наилучшим образом. Знаем, что ситуация в чемпионате непростая, но постараемся бороться до конца.

Прекрасно знаем, что Александрия – это команда, которая всегда заставляет нас попотеть. Матчи в Александрии всегда даются непросто. Мы должны уважать противника, как и любого другого. Нужно продемонстрировать качественную игру и привезти победные три очка.

Я знаю, насколько сложно проводить по нескольку матчей в неделю, но профессиональные спортсмены должны быть всегда готовы к таким ситуациям. Они готовы, потому, считаю, не нужно думать об Александрии, а надо сосредоточиться на Шахтере и постараться добиться победы, проведя хороший матч.

Задачи на концовку сезона? Выиграть во всех матчах. Шахтер всегда должен играть только на победу. Несмотря на то, что титул уже практически недосягаем, мы будем всегда играть на победу", — приводит слова Майкона официальный сайт "горняков".

Напомним, матч Александрия — Шахтер пройдет завтра, 25 апреля, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.