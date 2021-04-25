Украина

Киевляне сумели победить в чемпионате.

Киевское Динамо сумело досрочно стать чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21.

Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба ярко отпраздновали это событие на после и в раздевалке.

Не обошлось и без шампанского, поздравлений от ветеранов клуба и положительных эмоций.

Напомним, что в последний раз киевляне становились чемпионами Украины в сезоне-2015/16, когда командой руководил Сергей Ребров. Всего на счету Динамо 16 чемпионских титулов, что является рекордом.

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