Украина

Красивейший гол со стандарта от украинского хавбека Днепра-1.

Сегодня, 24 апреля, прошел поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Днепр-1 на своем поле не оставил шансов Минаю (3:0).

В этом противостоянии полузащитник Днепра-1 Сергей Беулеца отметился классным, а главное результативным ударом со штрафного на 32-й минуте, чем помог своей команде удвоить преимущество в счете.

Видео гола Булецы:

Видеообзор матча Днепр-1 — Минай можно посмотреть на Football.ua.

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