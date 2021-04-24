Красивейший гол со стандарта от украинского хавбека Днепра-1.
Сергей Булеца, СК Днепр-1
24 апреля 2021, 22:54
Сегодня, 24 апреля, прошел поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Днепр-1 на своем поле не оставил шансов Минаю (3:0).
В этом противостоянии полузащитник Днепра-1 Сергей Беулеца отметился классным, а главное результативным ударом со штрафного на 32-й минуте, чем помог своей команде удвоить преимущество в счете.
Видео гола Булецы:
Видеообзор матча Днепр-1 — Минай можно посмотреть на Football.ua.
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