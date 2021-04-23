Украина

Матч 10-го тура УПЛ пройдет в среду, 28 апреля.

Определились место, дата и время перенесенного поединка 10-го тура УПЛ между Олимпиком и Зарей — сообщил официальный сайт луганского клуба.

Встреча пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.

Матч первого круга не состоялся в срок из-за вспышки коронавируса у дончан.

Ранее Олимпик проводил домашние матчи на киевском стадионе Динамо имени В.Лобановского, но во время конфликта между донецким клубом и судейским комитетом УАФ руководители украинского футбола неожиданно приняли решение о непригодности второй по значимости столичной футбольной арены к проведению соревнований.

Интересно, что за три дня до этой встречи, в воскресенье, 25 апреля, те же команды сыграют между собой в 23-м туре. На сей раз в роли хозяина будет Заря.