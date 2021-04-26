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Football.ua анализирует победу Динамо в УПЛ.

Накануне киевское Динамо оформило чемпионство в матче против Ингульца. Сделали это киевляне более чем уверенно. Подопечные Мирчи Луческу разнесли в пух и прах дебютанта УПЛ Ингулец 5:0.

Этот результат позволил динамовцам стать недосягаемыми в турнирной таблице. Но давайте вспомним, что происходило перед стартом сезона? Главный трансфер лета президент Динамо Игорь Суркис сделал на тренерском мостике, пригласив румынского специалиста Мирчу Луческу.

Информация о том, что клуб возглавил человек, который длительное время был во главе самого принципиального соперника, не давал спокойствия многим. Киевские ультрас оказывали давление на президента клуба и не хотели видеть этого главного тренера в команде.

Тем не менее, Мирча Луческу таки приступил к выполнению своих обязательств, и вся футбольная общественность в Украине замерла в ожидании.

Помимо давления со стороны болельщиков, на 75-летнего тренера полилась критика и от своих недавних работодателей. Сергей Палкин рассказывал о том, что Шахтер ушел далеко вперед в своем развитии, а румынский специалист остался на прежнем уровне.

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Прошлогоднее превосходство "оранжево-черных" над "бело-синими" позволяло с уверенностью говорить такие вещи в эфире, ведь практически все были уверенны в том, что очередное чемпионство от Шахтера никуда не денется. Даже самые ярые поклонники киевского клуба осторожно отмечали, что если Динамо Луческу даже просто сумеет навязать борьбу Шахтеру за золотые медали, то это уже будет настоящим достижением для клуба.

И пока все разговаривали, прикидывали всевозможные расклады главный тренер Динамо делал то, что умеет лучше всего – работал с командой. Немногим ранее мы уже писали о том, как румынский специалист без трансферов сумел переделать Динамо, а потому затронем главный вопрос, который сейчас настолько рьяно обсуждают болельщики двух лагерей: "Главный фактор победы Динамо в чемпионате – сила самого Динамо или же проблемы Шахтера?"

Что произошло с Шахтером?

До зимы таких явных проблем в игре у Шахтера не наблюдалось. Если вынести за скобки разгромные поражения от Боруссии в Лиге чемпионов, то этот отрезок подопечные Каштру вполне могут заносить себе в актив – победы над Реалом, ничьи с Интером и очная победа в матче против Динамо. Все это внушало уверенность в будущих успехах.

А вот, что же произошло после зимней паузы с командой? Об истинных проблемах происходящего знают только люди внутри клуба. Если верить слухам, то в определенный момент португальский специалист растерял нити управления коллективом, когда переругался с возрастными лидерами команды. Так ли это было на самом деле не представляется возможным узнать. Все-таки Шахтер – это клуб, в котором отлажены все механизмы работы, в том числе и работа со СМИ. Трудно представить, чтобы хоть какая-то информация по типу пьяных выходок или дебоша футболистов в поезде появилась в прессе.

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Потому о природе спада Шахтера можно только догадываться, но результаты команды на футбольном поле "кричали" о том, что что-то идет не так.

Вот и последний тур УПЛ наталкивает на мысли, что Луиш Каштру уже попросту не управляет процессами внутри команды. Конечно, не забываем о кадровых проблемах "горняков". Но Шахтер проиграл Александрии, у которой нет абсолютно никакой турнирной мотивации! Никакой турнирной мотивации, Карл!

Правда, сваливать всю вину на одного лишь главного тренера тоже неправильно. Давайте хотя бы вспомним декабрьское интервью Сергея Палкина, где он сказал следующее:

"Что касается приобретений, то мы смотрим на позиции, которые можно усилить. Могу сказать только одно: это точно не будут центральные защитники и нападающие".

А теперь еще раз пройдемся по провальным играм второй половины сезона. Где же все-таки были самые проблемные места Шахтера? Ответ очевиден – нападение и центр обороны.

Рост Динамо

После победного поединка против Ингульца президент Динамо Игорь Суркис в своем интервью рассказал, что это чемпионство для Динамо особенное, ведь он не помнит, чтобы его команда в таком молодом виде становилась чемпионом. И действительно сейчас в составе киевского Динамо выступает целая группа игроков, которая еще пару лет назад играла в молодежных командах. Но речь скорее всего шла не только о возрасте, но и о качестве и опыте футболистов, с которыми выиграл чемпионство Луческу. Давайте вспомним крайнее чемпионство Динамо при Реброве. Помимо таких опытных украинских футболистов как: Хачериди, Шовковский, Гусев, Ярмоленко, в клубе по-прежнему был целый ряд высококачественных легионеров – Драгович, Вида, Антунеш, Данило Силва, Велозу, Мораес, Гонсалес, Теодорчик.

Сейчас в Динамо серьезную роль отыгрывают только четыре легионера: Кендзера, Де Пена, Родригес. Добавляем еще и Вербича сюда же, хотя словенец и пропустил большую часть сезона из-за травмы. Не в обиду нынешним легионерам Динамо, но все мы понимаем, что их уровень серьезно отличается от уровня того же Виды или Велозу. За португальца Динамо в свое время заплатило 7,5 миллионов евро, а за парагвайца Дерлиса Гонсалеса все 10. Сейчас о таких суммах и такого рода трансферах не может быть и речи.

Отталкиваясь от тех футболистов, которые были у Луческу, и от финансовых возможностей клуба, опытный наставник понимал, что играть в его излюбленный атакующий футбол с полной доминацией на футбольном поле ему не представляется возможным. А потому он выбрал тот стиль игры, который максимально подходил к игровым характеристикам его футболистов – дисциплина в обороне, быстрые переходы из обороны в атаку, игра флангами.

В концовке сезона успех Динамо кажется вполне логичным и обоснованным, но перед стартом предпосылок на что-нибудь подобное не было и вовсе. Как оказалось, те нелестные комментарии в адрес Луческу лишь подпитывали его мотивацию доказать обратное.

Сергей Горбаченко, Football.ua