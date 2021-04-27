Голеадор создал свой список из легендарных игроков.
Алан Ширер, getty images
27 апреля 2021, 19:32
Лучший бомбардир в истории АПЛ, легенда Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер собрал свой топ-10 культовых футболистов в истории Премьер-лиги.
10. Фаустино Асприлья (Ньюкасл)
9. Давид Жинола (Ньюкасл, Тоттенхэм)
8. Крис Уоддл (Ньюкасл, Тоттенхэм, Шеффилд)
7. Марио Балотелли (Манчестер Сити, Ливерпуль)
6. Джей-Джей Окоча (Болтон)
5. Паоло Ди Канио (Вест Хэм).
4. Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед).
3. Пол Гаскойн (Ньюкасл, Тоттенхэм).
2. Мэтт Ле Тиссье (Саутгемптон).
1. Эрик Кантона (Лидс, Манчестер Юнайтед).
Напомним, за свою продолжительную карьеру Ширер успел поиграть за Саутгемптон, Блэкберн и Ньюкасл.
Ранее сообщалось, что Ширер и Анри стали первыми участниками Зала Славы АПЛ.