Украина

Хавбек луганской команды поделился своими мыслями о предстоящей игре с Олимпиком.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал предстоящий перенесенный поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Олимпика.

Матч второго круга в рамках 23-го тура УПЛ прошел 25 апреля и закончился победой команды Виктора Скрипника со счетом 2:1.

"Всегда тяжело с одним соперником играть два матча подряд. Они, как и мы, будут разбирать ошибки. Мы готовимся и нам нужны три очка.

Тяжело когда ты будешь играть через два дня на третий. На то у нас есть медицинский персонал и массажисты, которые прилагают усилия, чтобы команда как можно быстрее восстановилась. Тяжелых тренировок не было, поскольку уже совсем скоро игра. Мы больше уделили внимание восстановлению.

Мы еще третье место за собой не забронировали, поэтому будем идти от игры к игре, добывать по три очка, а дальше посмотрим", — приводит слова Иванисени ТК Футбол 1/2/3.

После 22 матчей Заря набрала 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на четыре балла. В активе Олимпика 18 очков и дончане делят последнее место с Минаем.

Напомним, матч Олимпик — Заря пройдет сегодня, 28 апреля, в Чернигове, в 17:00 по киевскому времени.