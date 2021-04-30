Украина

Форвард "горняков" поделился своими мыслями относительно заключительной части сезона.

Нападающий донецкого Шахтера Богдан Вьюнник прокомментировал предстоящий матч украинской Премьер-лиги против Днепра-1.

"Осталось три игры – они для нас как финал. Мы должны закрепиться на второй позиции, чтобы в следующем году бороться за Лигу чемпионов.

СК Днепр-1 после паузы набрал очень хорошую форму. У них одно поражение, если не ошибаюсь. Этот матч будет битвой за три очка", — сказал Вьюнник в интервью пресс-службе "горняков".

Напомним, матч Шахтер — Днепр-1, который пройдет с болельщиками на трибунах, состоится в субботу, 1 мая, в 17:00 по киевскому времени.

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