Игра 24-го тура УПЛ состоится на НСК Олимпийский 1 мая.
Шахтер - Днепр-1, ФК Шахтер
29 апреля 2021, 13:08
Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и Днепром-1 пройдет со зрителями на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, болельщики смогут посетить матч УПЛ. Билеты можно приобрести на официальном сайте Шахтера. Цена стартует от 50 гривен.
Напомним, матч Шахтер — Днепр пройдет в субботу, 1 мая, в 17:00 по киевскому времени. Команда Луиша Каштру уже потеряла все шансы на чемпионство, которое досталось киевскому Динамо по итогам прошлого тура УПЛ.
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