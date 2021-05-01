Украина

Наставник черниговской команды поделился своими мыслями после ничьи с Колосом.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса, который закончился вничью (2:2).

"В первом тайме больше работала мысль и голова, а второй тайм — сплошные эмоции. Голы в одни ворота и в другие, моменты, карточки, незасчитанные голы. Первый тайм играли головой, второй — сердцем.

Понимали, что надо выигрывать. Тем не менее борьба продолжается. Еще два тура. Шансы есть. Мы работаем, чтобы выйти в Европу, все этого хотят – руководство и футболисты. Будем делать все возможное и невозможное

Почему Десна пропустила два гола? Соперник проявил мастерство. Первый гол — хорошая подача и удар головой. Очень легко забил Петров. Второй мяч — контратака, определенные позиции провалились. В этот момент пошла размашистая атака, которая закончилась голом. Но мы не остановились. Всегда приятно работать с такими крепкими духом людьми.

Гол Калитвинцева? Хорошо исполнил. Прямым ударом со штрафного мы давно не забивали. Ясно было, что появился шанс. Вовремя забил.

Удаление Огири? Вы видели, как до этого чуть ногу не оторвали Гуцуляку? Бутсу сняли с него. Судья не среагировал. Потом пошла атака, после которой Огиря получил карточку. Хотя он игрок опытный, нельзя было допускать этого", — приводит слова Рябоконя ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Десна — Колос можно посмотреть на Football.ua.