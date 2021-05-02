Украина

Столичный клуб стал первым в нашей стране с подобным достижением.

Противостояние на поле полтавской Ворсклы в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги несло крайне ответственный характер для киевского Динамо, так как это был первый матч "бело-синих" в статусе фактического чемпиона страны.

Однако, коллектив Юрия Максимова не сумел составить должного уровня конкуренции своим оппонентам, в результате чего в воротах полтавчан оказалось сразу пять забитых мячей, против единственного результативного удара с пенальти от Владислава Кулача (1:5).

Ворскла — Динамо Киев 1:5 Видео голов и обзор матча

Подопечные Мирчи Луческу в отчетной встрече не только сумели внушительно пополнить свой голевой баланс в текущем сезоне, но и отметились достаточно престижным достижением.

Третий гол Виталия Буяльского, который пришелся на 31-ю минуту матча, стал для его клуба 1900-м за всю историю участия в чемпионате Украины.

Таким образом, Динамо Киев — первая команда в нашем футболе, которой покорился данный рубеж.

Два дополнительных мяча: от Жерсона Родригеса и Сидклея соответственно, стали 1901-м и 1902-м для столичного коллектива.

Ближайший преследователь "бело-синих", донецкий Шахтер, имеет в своем активе 1883 гола.