Украина

Киевский клуб отмечает юбилей легендарной победы.

Ровно 35 лет назад, 2 мая 1986 года, состоялся финальный поединок Кубка обладателей кубков УЕФА.

В том значимом для украинского футбола поединке на стадионе Стад Жерлан в Лионе сошлись мадридский Атлетико и киевское Динамо.

Тогда легендарная команда Валерия Лобановского эффектно обыграла "матрасников" и полноценно заявила о себе на всю Европу, повторив свое достижение 1975 года.

Голами отметились Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

Вашему вниманию ключевые моменты вошедшего в историю Украины финального матча: