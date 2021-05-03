Украина

Хавбек львовского клуба поделился своими эмоциями после матча с Александрией.

Полузащитник львовского Руха Остап Притула прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:1).

"Приятно забивать, тем более, когда команда выигрывает. Чувствую, что сделал маленький вклад в эту победу. Когда выходил на поле, тренер сказал, чтобы я не волновался, показывал свою игру. Когда я забил, мы провели отличную атаку, Богдан Бойчук хорошо прострелил, мне не оставалось ничего другого, как занести мяч в ворота.

После первого гола мы увидели, что способны на большее. У нас появилось еще больше желания. Все побежали вперед, проявили характер и выиграли эту игру. Мы еще не можем говорить, что выполнили задачу на сезон. На каждую игру должны выходить с максимальным настроем и самоотдачей и побеждать.

Действительно, у нас есть традиция: если кто-то забивает, должен занести. Тем более, это мой дебютный гол. Думаю, мы с командой это решим", — приводит слова Притулы пресс-служба Руха.

Видеообзор матча Рух — Александрия можно посмотреть на Football.ua.