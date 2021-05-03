Украина

Полузащитник донецкой команды поделился своими эмоциями после матча против Ингульца.

Нападающий донецкого Олимпика Бенито прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против Ингульца (0:3).

"Мы потеряли концентрацию. В начале матча у нас были отличные возможности, чтобы забить гол, но мы не смогли ими воспользоваться. Футбол не прощает такого отношения. Искать виноватых в пропущенных голах мы не будем. У нас единый коллектив, и мы вместе пропускаем и забиваем голы. Нам не стоило позволять сопернику доставлять мяч до наших ворот, позволять пробивать. Это значит, что ошиблись все.

Каким был наш план на игру? Прежде всего наш план был – выиграть эту игру! Мы амбициозный коллектив, который хочет добиваться победы всегда. Лично мне очень хотелось помочь своей команде, выйдя на замену, переломить ход поединка за счет результативных действий: отдать голей пас или же самому забить.

Очень хотелось посвятить забитый гол моему другу Ибрагиму Каргбо, который получил тяжелую травму. Жаль, ничего не получилось.

Я уверен, что Олимпик останется в УПЛ. Впереди две игры против соперников, которые нам по силам. Тренерский штаб подготовит нас к этим матчам. Все будет хорошо", — приводит слова Бенито официальный сайт дончан.

Видеообзор матча Олимпик — Ингулец можно посмотреть на Football.ua.