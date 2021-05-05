Украина

Голкипер Колоса готовился вместе с командой перед матчем с Александрией.

Вратарь Колоса Евгений Волынец вылечился от коронавируса и готов помочь своей команде в ближайшем матче, сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, 27-летний голкипер сдал отрицательный тест на коронавирус и готовился вместе с командой к предстоящей игре с Александрией.

Из-за коронавируса он был вынужден пропустить поединки УПЛ против Ворсклы (3:0) и Десны (2:2).

Напомним, матч Александрия — Колос пройдет сегодня, 5 мая, в 19:00 по киевскому времени.

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