Украина

Уругвайский хавбек Динамо жестко сыграл против соперника.

В настоящее время проходит поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо принимает Мариуполь на поле соперника.

В самом начале второго тайма на 51-й минуте полузащитник "бело-синих" Карлос Де Пена, который уже имел в своем активе желтую карточку, в грубом подкате снес хавбека гостей Сергея Горбунова.

Возможно, 29-летний уругваец был слишком зол и заведен после момента в первом тайме, когда его сбили в штрафной Мариуполя. Арбитр в том эпизоде промолчал, а системы ВАР на этом матче нет.

Для Де Пены это первое удаление в карьере и из-за него он будет вынужден пропустить матч последнего тура УПЛ против Колоса.

На Football.ua доступна текстовая трансляция матча Динамо — Мариуполь.