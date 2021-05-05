Украина

Пандемия не собирается отступать от Украины в ближайшее время.

Согласно сообщению на официальном сайте ковалевского Колоса, заключительный в текущем сезоне для команды Руслана Костышина домашний поединок против киевского Динамо пройдет в условиях отсутствия зрителей на трибунах.

"На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране в целом, и области в целом, остается серьезной. Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности.

С целью заботы о здоровье наших болельщиков, матч Колос — Динамо в Ковалевке пройдет при пустых трибунах", — гласит текст обращения к фанатам команды.

Стоит напомнить, что недавно Football.ua сообщал об отрицательном тесте на COVID-19 для голкипера ковалевского клуба Евгения Волынца.

Матч Колос — Динамо состоится 9 мая, начало в 17:00 по киевскому времени.