Украина

Функционер киевского клуба ответил на вопросе о чемпионстве "бело-синих".

Вчера, 25 апреля, киевское Динамо разгромило Ингулец и досрочно стало чемпионом Украины сезона-2020/21.

Таким образом, футболисты "бело-синих" будут награждены премиальными, некоторыми подробностями которых поделился президент Динамо Игорь Суркис.

"Команда получит то, что прописано в контракте каждого футболиста. И команда знает, что получит за чемпионство.

Украинский функционер также предположил, можно за эти деньги купить автомобиль либо квартиру.

"Смотря какую машину. Разные есть машины, разные есть квартиры. Если однокомнатную, может, можно купить. Или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить".

Суркис не обошел стороной и главного тренера команды Мирчу Луческу, вклад которого в чемпионство сложно отрицать.

"Прежде всего я чувствую удовлетворенность в том, что было принято правильное решение назначить Мирчу Луческу главным тренером. Вы знаете, какая обрушилась критика, но в футболе есть только одно — результат. Результат есть — ты победитель. Вот сегодня мы победители", – сказал Суркис в эфире Великого футбола.

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился мыслями о проведенном поединке и чемпионстве "бело-синих".