Форвард полтавчан проводит один из лучших сезонов в своей карьере.
Владислав Кулач (слева), ФК Ворскла
03 мая 2021, 16:40
В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла разгромно уступила киевскому Динамо (1:5).
В этом противостоянии нападающий полтавской команды Владислав Кулач отметился забитым голом, который стал для него 14-м в нынешнем сезоне УПЛ.
Благодаря этому Кулач повторил клубный рекорд Ворсклы по количеству голом за один сезон, который держался с 1997 года. Тогда его установил Сергей Чуйненко.
Также отметим, что Кулач лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Украины, опережая вингера Динамо Виктора Цыганкова, на счету которого 12 результативных ударов.
Ранее Football.ua подвел итоги минувшего 24-го тура УПЛ.
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