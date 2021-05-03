Украина

Форвард полтавчан проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла разгромно уступила киевскому Динамо (1:5).

В этом противостоянии нападающий полтавской команды Владислав Кулач отметился забитым голом, который стал для него 14-м в нынешнем сезоне УПЛ.

Благодаря этому Кулач повторил клубный рекорд Ворсклы по количеству голом за один сезон, который держался с 1997 года. Тогда его установил Сергей Чуйненко.

Также отметим, что Кулач лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Украины, опережая вингера Динамо Виктора Цыганкова, на счету которого 12 результативных ударов.

Ранее Football.ua подвел итоги минувшего 24-го тура УПЛ.

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