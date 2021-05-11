Украина

Специалист может задержаться в киевском клубе.

Киевское Динамо готово продолжить сотрудничество с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live, тренер не планирует покидать Динамо летом.

Более того, ему предложили новый контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года. Пока реакция самого Луческу неизвестна.

Напомним, нынешнее соглашение с румынским менеджером рассчитано до лета 2022 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.