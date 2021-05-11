Украина

Football.ua запускает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

Виртуальное противостояние Бессонова против Лужного — кто лучше всего смотрелся бы справа в обороне Динамо? Лучшие центральные защитники? Кузнецов и Балтача? А возможно кого-то из этой пары подвинет Головко? Или Хачериди? А слева в обороне кто предпочтительней? .

В материале для проекта Лучшие в истории мы говорим о защитниках киевского Динамо. Предлагаем вам выбрать четвертку лучших.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария.... и Шахтер с Динамо. Не удивляйтесь — украинские клубы попали в этот список, чтобы нашим читателям было интереснее.

Правые защитники

Владимир Бессонов

“Владимир Бессонов — один из немногих футболистов в стране, амплуа которого никто не знает. Ничуть не преувеличиваю: он способен сыграть на любом месте с одинаковой отдачей, с одинаковой надежностью, при одинаковом коэффициенте полезного действия. Для него не составляет труда менять позиции по ходу игры, не требуется времени для “притирки” на новом месте и налаживания новых связей с партнерами”, — писал Валерий Лобановский в своей книге “Бесконечный матч”.

Определить четко позицию Бессонова крайне сложно. Начинал он на позиции нападающего. Первое время у Лобановского, а это 1976 год, Владимир был центральным полузащитником. Но вот в составе Динамо, которое выигрывало Кубок Кубков в 1986 Бессонов был именно правым защитником. На эту позицию мы его и определим.

Главная проблема Бессонова — это травмы. Лобановский вспоминал, что врачи подсчитали, мол у футболиста за 12 сезонов было 80 различных травм. Тем не менее, Бессонов сыграл в 277 матчах за Динамо. В 1988 году Бессонов мог перебраться в Рому, но Лобановскй попросил его остаться в Киеве. В итоге, через два года Владимир уедет в Израиль. Кстати, вместе с ним в Маккаби тогда играл Виктор Чанов.

На счету Бессонова в Динамо шесть побед в чемпионате СССР и пять побед в Кубке Союза. Ну, и не забываем про Кубок Кубков.

Олег Лужный

О суровости Олега Лужного ходят легенды и сейчас. Школа Виталия Кварцяного как никак. Лужный перебрался в Динамо в конце 80-х. Перед этим он успел поиграть в Луцке под руководством Кварцяного, а также в Карпатах, где тогда тренировал Мирон Маркевич.

“Когда Лужный забегал и кричал “ПААААС!”, надо было отдавать”, — слышали такое?!

Лужный поиграл у Лобановского во время его второго и третьего прихода в Динамо. Лобановский ценил в Олеге его напористость, характер и, конечно же, лидерские качества. Кстати, Лобановский сперва отговорил Лужного от перехода в Англию. Сам он рассказывал, что перед последним приходом Лобановского в Динамо он был уже одной ногой в Ливерпуле, но Валерий Васильевич попросил его остаться и он не смог отказать. Лужный стал капитаном той команды, где только начинали Шевченко и Ребров.

Лужный никогда не отличался эффектными штучками, у него в почете трудолюбие, борьба за каждый мяч, огонь в глазах. Своей простотой он и подкупал.

Лужный успел отыграть в Динамо 10 лет — это около 300 матчей. В его коллекции трофеев в футболке Динамо одно чемпионство СССР, семь — Украины, четыре победы в Кубке Украины, а также одна — в Кубке СССР.

Редакция Football.ua отдает свое предпочтение Владимиру Бессонову как лучшему правому защитнику киевского Динамо. Голосуйте и вы за лучшего правого защитника Динамо всех времен.

Центральные защитники

Олег Кузнецов

Олег Кузнецов дебютировал в Динамо еще в 20-летнем возрасте. В Киев он перебрался из черниговской Десны, где провел пару сезонов на взрослом уровне. Лобановский тут же доверился молодому защитнику. Хотя по воспоминаниям тренера на формирования Кузнецова, как топ-футболиста ушло около четырех лет.

Лобановский описывает в своей книге, которую мы уже не раз вспоминали, Кузнецова, как отличного “стоппера”. Говорят, что эту позицию в футбол внедрил Герберт Чепмен, опустив центрального полузащитника на позицию защитника. Основная задача стоппера — хорошо играть один в один.

Помимо оборонных функций Кузнецов занимался и организацией атаки из глубины. Лобановский отмечал, что “поле и возможные направления атаки он видит неплохо”. Также Олег обладал мощнейшим ударом. Правда, задействовал его не часто.

Кузнецов был частью той Лобановского, которая выиграла Кубок Кубков в 1986 году. Также Олег трижды обладатель Кубка СССР, столько же на его счету побед и в чемпионате. В 1990 году Кузнецов перебрался в Глазго Рейнджерс. Всего же в Динамо на его счет 239 матчей и 18 забитых голов.команды Лобановского, которая выиграла Кубок Кубков в 1986 году. Также Олег трижды обладатель Кубка СССР, столько же на его счету побед и в чемпионате. В 1990 году Кузнецов перебрался в Глазго Рейнджерс. Всего же в Динамо на его счет 239 матчей и 18 забитых голов.

Сергей Балтача

Балтача попал в Динамо в 18-летнем возрасте, переехав из Харькова. Лобановский дал парню время на так называемую “обкатку”. В Киеве тогда царила напряженная атмосфера. Футболисты взбунтовались против нагрузок Лобановского и даже не вышли на первый матч тура против Шахтера. И это после победы в Кубке Кубков (1975 года). Таким образом, Сергей потренировался неделю и отправился обратно в Харьков доигрывать сезон.

Полноценно в Динамо он вернется в 1977 году… в качестве чемпиона мира среди молодежных команд, который сборная СССР выиграла в Тунисе. Дебют Сергея состоялся в матче со Спартаком, где Динамо победило 3:0.

Лобановский использовал футболиста на позиции либеро, чистильщика. Тренер отмечал великолепный навык у футболиста — выбор позиции. Кроме этого, Балтача выполнял все установки тренера и принимал нагрузки. В его лице Валерий Васильевич видел будущее команды.

Роковым стал финал Кубка Кубков, 1986 года. Балтача на 38 минуте из-за травмы не смог продолжать финал с Атлетико. Как позже диагностировали — разрыв ахилла. На позицию либеро тогда, кстати, перешел Бессонов.

После долго лечения Балтача так и не смог забыть о той травме.

“Сергею труднее стало играть головой. Он признавался, что ничего не может с собой поделать: ситуацию чувствует, а выпрыгнуть высоко не может — нога "не пускает". Он стал излишне перестраховываться сзади — делал больший, чем нужно, "зазор" между собой и передним центральным защитником. Он полагал, что так ему будет легче при подстраховке, но, когда передачи шли за спины наших защитников, он часто не успевал к мячу и создавались довольно сложные ситуации у ворот. Балтачу бесила собственная беспомощность, он становился замкнутым и раздражительным”, — вспоминал Лобановский.

Всего Балтача отыграл в Динамо 328 матчей, забив 10 голов. Вместе с Динамо он по четыре раза выигрывал чемпионат СССР и Кубок и, конечно же, Кубок Кубков.

Александра Головко в Динамо пригласил Йожеф Сабо. Тогда был 1995 год и молодой защитник перебрался в Киев из Таврии, где уже отыграл около сотни матчей. Валерий Лобановский использовал Головко на позиции стоппера. Уже с первых же матчей он стал основным.

После ухода Лужного именно Головко команда избрала капитаном. Это был сезон 1998/99, тот самый — Динамо добралось до полуфинала Лиги чемпионов.

Стоппер Головко и страхующий Ващук — эта пара не дала забить не только Барселоне. Головко помимо стандартного набора качеств для защитника обладал еще одним, редким — интеллектом. Александр был невероятно умным центральным защитником, а это помогало ему в своевременности принятия решений.

Головко мог оказаться в Англии, дважды ездил на просмотр. Сперва в Болтон, но после вопроса главного тренера: “кто ты? На какой позиции играешь”, понял, что надо уезжать. Второй вариант был с Ливерпулем, но клубы не смогли договориться о цене.

Смерть Лобановского совпала с периодом, когда защитника мучили травмы. В итоге, конец его карьеры в Динамо был близок. Александр отдал Днамо 9 сезонов, отыграл в 276 матчах, забив 14 город. Головко выиграл вместе с командой семь раз чемпионат Украины, пять — Кубок. А в 2004 году уехал в Китай.

Евгений Хачериди крайне противоречивая фигура. Пиковый Евгений — потрясающий по своему набору качеств защитник. Но сложный характер Хачериди — большая проблема и для тренеров, и для самого футболиста. Получается, что в памяти болельщиков Хачериди скорее “дятел”, нежели очень качественный центральный защитник.

Хачериди перебрался в Динамо из Волыни зимой 2008 года. Вообще в Луцке Евгений выходил и на позиции нападающего. Все-таки рослый парень, почти два метра. Футболист приходил в команду Юрия Семина, но в стартовый состав Динамо Хачериди попал благодаря Валерию Газаеву. Тот сделал в свое время ставку на молодежь. С Газаева все смеялись тогда, но он гнул свою линию. Правда, результат это не принесло, но кадры получились еще те.

Хачериди был очень хорош по части отборов, перехватов. В общем, действий один в один. Женя также “снимал” все верховые единоборства. Правильно выбирал позицию. Кроме эффекта “бомбы замедленного действия”, у Хачериди был еще один минус. Современные тенденции требуют от центральных защитников обладать первым пасом. К сожалению, этот навык у Евгения не был развит на хорошем уровне.

Хачериди успел отыграть за Динамо 237 матчей, после чего начались скитания Греции и Беларуси. Сергей Ребров объяснял, что у Хачериди были конфликты чуть ли не со всеми тренерами.

"У него был конфликт со всеми тренерами. Наверное, Женя должен, прежде всего, в себе разобраться и расставить приоритеты, о чем я ему ранее тоже говорил. Это хороший, качественный футболист. Я всегда это говорил. Но, к сожалению, этот игрок думает в большей мере о себе, и сейчас это подтверждается", — сказал Ребров.

Редакция Football.ua остановила свой выбор на паре Кузнецов-Головко. Какая по вашему мнению должна быть пара центральных защитников?

Левые защитники

Анатолий Демьяненко

Анатолий Демьяненко один из первых в Европе, кого бы сейчас назвали современным крайним защитников. Демьяненко покрывал весь фланг: от флажка до флажка. “Он без устали “перепахивал” широкими шагами зону длиной 60–70 метров вдоль боковой линии и выглядел после матча так, будто этот адский труд доставляет ему огромное удовольствие”, — говорил о нем Лобановский.

Над Демьяненко посмеивались на старте его карьеры в Динамо. Анатолий еще в статусе полузащитника в 20 лет перебрался в Киев. Тогда его переход воспринимался многими скептически. Мол, будет сидеть на скамейке и лишь смотреть футбол. На то время в Динамо основным левым защитником был Виктор Матвиенко. Демьяненко поразил Лобановского своей работоспособностью. По-другому, наверное, в той команде заиграть бы не удалось. Демьяненко своими рывками добавил вариативности команде в атаке. И вскоре стал капитаном Динамо. Демьяненко в 1985 году был признан лучшим футболистом СССР. Правда, следующий сезон, как вспоминал Лобановский, был не лучший в его исполнении. А это был славный 1986 год.

Демьяненко в 1985 году был признан лучшим футболистом СССР. Правда, следующий сезон, как вспоминал Лобановский, был не лучший в его исполнении. А это был славный 1986 год. Демьяненко провел в Динамо 333 матча. Пять раз становился с командой чемпионом СССР, четырежды — обладателем Кубка. В 1991 году Демьяненко покинул Динамо, перебравшись в немецкий Магдебур. Андрей Несмачный Несмачный попал в Динамо в 17-летнем возрасте. Тогда был 1998 год и на позиции левого защитника основным Александр Радченко. Несмачный первое время играл за дублирующие команды, но июне 1998 года началась его карьера в первой команде.

Несмачный попал в Динамо в 17-летнем возрасте. Тогда был 1998 год и на позиции левого защитника основным Александр Радченко. Несмачный первое время играл за дублирующие команды, но июне 1998 года началась его карьера в первой команде. Как вспоминал недавно Несмачный Радченко в конце сезона сказал фразу на одной из тренировок команды в тренажерном зале. Об этом узнал Лобановский и на следующий матч с Металлургом доверил место левого защитника молодому Несмачному. Правда в ранние годы Несмачный начинал на позиции нападающего, а до перехода в Динамо играл на позиции полузащитника. Именно левого защитника в Андрее разглядел Владимир Онищенко. В свое время Несмачным интересовался английский Блэкберн. Андрей провел неделю с командой, но потом вернулся в Киев.

В свое время Несмачным интересовался английский Блэкберн. Андрей провел неделю с командой, но потом вернулся в Киев. “В Блэкберн пригласили после чемпионата мира. Приехал в клуб, мне сказали, что будет тренировка, двухсторонка. Я вышел, нормально сыграл, потренировался с ними. Побыл там неделю, потом Игорь Михайлович позвонил и сказал возвращаться. Позже я узнал, что Блэкберн предлагал 2,5 миллиона фунтов. Игорь Михайлович вроде согласился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов", — рассказывал Несмачный. Несмачный провел в Динамо 13 сезонов, успел сыграть в 326 играх и забить 12 мячей. Вместе с Динамо он выиграл шесть раз чемпионат Украины и пять — Кубок. В 2011 году решил завершить карьеру в возрасте 32 лет. Редакция Football.ua считает, что лучшим левым защитником в истории Динамо — Анатолий Демьяненко. Теперь выбор за нашими читателями.

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