Украина

Наша национальная команда не понесла новых кадровых потерь, кроме уже известных.

До первого контрольного поединка национальной сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 остаются считанные часты. Соперником Главной команды страны станет Бахрейн, который в рейтинге ФИФА располагается на 99-й позиции.

Накануне игры на поле харьковского ОСК Металлист тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Андреем Шевченко представил окончательный вариант заявки на предстоящую игру.

Помимо обозначенных ранее главным тренером сборной Украины во время предматчевой пресс-конференции потерь, новых выбывших из обоймы не наблюдается.

Заявка сборной Украины:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин;

Защитники: 2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тымчик, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17. Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков;

Нападающие: 9. Артем Беседин, 14. Артем Довбик.

Напомним, что матч Украина — Бахрейн состоится 23 мая, начало в 21:00 по киевскому времени. Ознакомиться с анонсом данного поединка вы можете по следующей ссылке.