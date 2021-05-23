Наша национальная команда не понесла новых кадровых потерь, кроме уже известных.
Андрей Шевченко, фото УАФ
23 мая 2021, 12:07
До первого контрольного поединка национальной сборной Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 остаются считанные часты. Соперником Главной команды страны станет Бахрейн, который в рейтинге ФИФА располагается на 99-й позиции.
Накануне игры на поле харьковского ОСК Металлист тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Андреем Шевченко представил окончательный вариант заявки на предстоящую игру.
Помимо обозначенных ранее главным тренером сборной Украины во время предматчевой пресс-конференции потерь, новых выбывших из обоймы не наблюдается.
Заявка сборной Украины:
Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин;
Защитники: 2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тымчик, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17. Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков;
Нападающие: 9. Артем Беседин, 14. Артем Довбик.
Напомним, что матч Украина — Бахрейн состоится 23 мая, начало в 21:00 по киевскому времени. Ознакомиться с анонсом данного поединка вы можете по следующей ссылке.