Украина

Президент УАФ рассказал о кадровых изменениях в исполнительных органах.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по итогам XXIV Конгресса УАФ прокомментировал кадровые изменения в исполнительных органах ассоциации.

"Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его.

Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас у нас в стране есть чемпионы мира и Европы по футболу, но нет чемпионов Олимпийских игр

Я очень надеюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду.

Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик в качестве вице-президентов, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань — как члены Исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее", — приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.

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