Украина

Андрей Павелко рассказал о возможных изменениях в украинском футболе.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал возможные изменения в УПЛ и Первой лиге, когда со следующего сезона в высшем дивизионе будет 16 команд.

"Мы предложили на совещании с УПЛ и ПФЛ, чтобы синхронизировать их календари и между Первой и высшей лигами был переход: две команды – напрямую, две – в стыковые. Это четыре команды будут бороться за вылет и повышение в классе. Думаю, это будет прекрасная борьба. В ближайшее время будет совет, и если все будет хорошо, то следующий чемпионат будем очень интересным", — сказал Павелко в эфире программы Денисов TIME.

Напомним, по итогам минувшего сезона из УПЛ вылетела одна команда — Минай, но на следующий сезон в высший дивизион поднимутся сразу три новых коллектива.

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