Два украинских футболиста покинули расположение клуба УПЛ.
Иван Лобай и Юрий Захаркив, ФК Львов
27 мая 2021, 19:39
Защитник Иван Лобай и нападающий Юрий Захаркив покинули Львов, сообщает пресс-служба украинского клуба.
У обоих футболистов закончились контракты и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию.
В минувшем сезоне Лобай провел пять поединков в футболке "львовян", а у Захаркива восемь проведенных поединков.
Ранее наставник Львова поделился планами команды на летнее межсезонье.