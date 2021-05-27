Украина

Два украинских футболиста покинули расположение клуба УПЛ.

Защитник Иван Лобай и нападающий Юрий Захаркив покинули Львов, сообщает пресс-служба украинского клуба.

У обоих футболистов закончились контракты и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Лобай провел пять поединков в футболке "львовян", а у Захаркива восемь проведенных поединков.

Ранее наставник Львова поделился планами команды на летнее межсезонье.