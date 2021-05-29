Команда Сергея Лавриненко продолжает пополняться новыми именами.
Евгений Опанасенко, ФК Ингулец
29 мая 2021, 22:16
Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Евгением Опанасенко.
Сроки соглашения между клубом из Петрово и 30-летним украинцем не разглашаются. Футболист достался команде бесплатно, так как находился в статусе свободного агента с января, когда он покинул Ворсклу.
В минувшем сезоне Опанасенко провел четыре матча за Ворсклу, а до этого выступал за Зарю, Черноморец, запорожский Металлург и турецкий Коньяспор.
Отметим, что Опанасенко стал уже четвертым новичком Ингульца в это межсезонье после подписания контрактов с Павлом Полегенько, Темуром Чогадзе и Артемом Ситало.
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