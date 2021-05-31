Украина

Опытный голкипер продолжит свои выступления в составе "горняков".

Вратарь Шахтера Андрей Пятов продлил контракт с донецким клубом, сообщает пресс-служба "горняков".

Новое соглашение с 36-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года.

Пятов выступает в составе "горняков" с лета 2007 года, когда перебрался из полтавской Ворсклы. На его счету 14 проведенных сезонов, в которых он завоевал 26 трофеев, среди которых Кубок УЕФА, 10 чемпионских титулов УПЛ, 8 Кубков Украины и 7 Суперкубков страны.

Пятов провел 468 поединков в футболке "горняков" и по этому показателю он занимает третье место среди гвардейцев в истории клуба. Больше у Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485).

В минувшем сезоне Пятов потерял место в стартовом составе Шахтера, проиграв конкуренцию Анатолию Трубину. На его счету семь поединков, из которых один на голь при 12 пропущенных мячах.

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