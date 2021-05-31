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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Сборная Украины будет представлена в игровом симуляторе FIFA 22.

Я так понимаю, сборной Швейцарии в новой версии FIFA не будет?😲

Та EA и так над созданием игроков не особо запаривались🤣👇

⚽ Тоттенхэм представил домашнюю форму на сезон-2021/22, которая посвящена 100-летию с момента создания эмблемы клуба.

Фото на память📷

⚽ Шахтер объявил о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

😏😏😏

⚽ Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес в начале недели якобы заявил о возобновлении карьеры футболиста: "Я могу представить свою жизнь только в том случае, если я играю. Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где именно".

А теперь самое время узнать, с кем Эль Ниньо все-таки подписал контракт... Внимание! Он стал амбассадором какого-то магазина игрушек🤦‍♂️

⚽ Дани Алвес выиграл свой 42-й трофей в карьере. Теперь в составе Сан-Паулу ему покорилась Лига Паулиста.

⚽ Форвард Атлетико Луис Суарес высказался о победе в Ла Лиге-2020/21: "Чемпионство с Атлетико имеет большую ценность, чем с Барселоной".

Обязательно ему передадим✊

⚽ Верес досрочно гарантировал себе выход в украинскую Премьер-лигу по итогам сезона в Первой лиге.

😆😆😆

⚽ Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины полузащитника Гента Романа Безуса.

🧠Тренерский опыт Пирло до назначения в Ювентусе: 8 дней (Ювентус U-23)

🏆Достижения в первый сезон: Кубок Италии, Суперкубок Италии, попадание в зону Лиги чемпионов

❌Стиль футбола: Отсутствует

Андрей Николаевич, а пригласите, пожалуйста, Маэстро в свой тренерский штаб на период Евро-2020. Будет ответственным за везение и удачу🙏

⚽ Вильярреал обыграл Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы по итогам серии пенальти.

Скажите еще спасибо, что хоть в роли опорного полузащитника не вышел условный Фернандеш🤐

⚽ Барселона предложила Лионелю Месси контракт на 10 лет — он может стать менеджером клуба.

Извините, но мы помогаем с трансферами и продлением контрактов только Шахтеру🤷‍♂️

⚽ Зинедин Зидан недосчитался огромной суммы, трижды уйдя из мадридского Реала (42 миллиона евро).

⚽ Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился вождение в нетрезвом состоянии: "Не имею никакого морального права продолжать работать на ТК Футбол, поэтому ухожу".

Угроза жизни людей и риск получить травму мочевого пузыря того не стоят🙅‍♂️

⚽ Марсель может подписать нападающего сборной Украины и Днепра-1 Артема Довбика.

Для тех, кто пропустил: *ссылка*👈

⚽ Шахтер считает стоимость полузащитника Сассуоло Жереми Бога слишком завышенной.

⚽ Челси одержал победу над Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов. Фабио Капелло назвал причину поражения "горожан": "Гвардиола ошибся со стартовым составом на матч".

Мог бы попросить конспекты у Артеты — он то Тухеля обыгрывал😅

А так, финал Лиги чемпионов-2020/21 можно коротко охарактеризовать следующим комментарием👇

В итальянской прессе появилась информация об интересе к защитнику Динамо Илье Забарному со стороны лондонского Челси.

Возможно, это несильно заметно, но Коваленко все-таки перешел в Аталанту😉

Алгоритм понятен. Давайте продолжать в том же духе😁

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