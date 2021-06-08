Украина

Голкипер "бело-синих" рассказал о своем восстановлении после травмы.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет прокомментировал процесс своего восстановления после перенесенной операции на плече.

"Восстановление проходит по плану, всегда на связи с докторами и тренерами по реабилитации. Я сейчас нахожусь дома, в Мукачево, так что на базу ездить не приходится. Восстанавливаюсь в родных стенах, здесь и душа по-настоящему отдыхает.

Что касается распорядка, то день у меня обычно начинается с утренней прогулки по набережной с моим дедушкой. Можно назвать это моим небольшим ритуалом — каждое утро, когда я дома, мы вместе ходим на прогулку, это еще вошло в привычку с самого маленького возраста.

Затем ближе к обеду я прихожу в тренажерный зал для реабилитации, которая занимает приблизительно по два-три часа ежедневно, и вечером всегда в кругу семьи провожу время. Решил восстанавливаться дома, никуда не ехать отдыхать. Хотелось побольше побыть с семьей. Да и процесс реабилитации занимает очень много времени.

Прогноз на возвращение? Как и было изначально обговорено после операции, через три месяца, то есть к середине июля — начале августа, я смогу заниматься в общей группе. Когда же команда начнет сборы, я буду тренироваться индивидуально.

Шансы сборной Украины на Евро-2020? Конечно, буду смотреть Евро, ведь это большой турнир. Обязательно буду поддерживать нашу сборную и очень хочется, чтобы они прошли как можно дальше", — приводит слова Нещерета официальный сайт киевского клуба.

В минувшем сезоне Нещерет провел за первую команду Динамо три встречи в УПЛ, а также выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

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