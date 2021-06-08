Клуб заявил три стадиона на сезон.
Фанаты Вереса
08 июня 2021, 23:55
Ровненский Верес принял решение заявить три стадиона на грядущий сезон украинской Премьер-лиги.
Домашние матч команда Юрия Вирта будет проводить в Луцке на стадионе Авангард.
В качестве резервных арен клуб заявил тернопольский стадион имени Романа Шухевича и стадион Авангард в Ровно, где сейчас идет реконструкция.
Руководители города Ровно заявили, что работы на стадионе Авангард должны закончиться к началу 2022 года.
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