Украина

Клуб заявил три стадиона на сезон.

Ровненский Верес принял решение заявить три стадиона на грядущий сезон украинской Премьер-лиги.

Домашние матч команда Юрия Вирта будет проводить в Луцке на стадионе Авангард.

В качестве резервных арен клуб заявил тернопольский стадион имени Романа Шухевича и стадион Авангард в Ровно, где сейчас идет реконструкция.

Руководители города Ровно заявили, что работы на стадионе Авангард должны закончиться к началу 2022 года.

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