Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
Роман Мирошник, НК Верес
02 июня 2021, 20:07
Ровненский Верес, который уже завоевал путевку в УПЛ на следующий сезон, на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Мирошником.
Мирошник стал игроком Вереса в августе прошлого года. С тех пор он провел 21 поединок, в которых забил два мяча.
Ранее Верес продлил контракты с рядом своих футболистов, что означает, что команда сохранит основную обойму игроков.
За два тура до конца сезона, Верес лидирует в турнирной таблице Первой лиги и чтобы завоевать золотые медали, команде Юрия Вирта нужна одна победа.