Украина: Первая лига

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Ровненский Верес, который уже завоевал путевку в УПЛ на следующий сезон, на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Романом Мирошником.

Мирошник стал игроком Вереса в августе прошлого года. С тех пор он провел 21 поединок, в которых забил два мяча.

Ранее Верес продлил контракты с рядом своих футболистов, что означает, что команда сохранит основную обойму игроков.

За два тура до конца сезона, Верес лидирует в турнирной таблице Первой лиги и чтобы завоевать золотые медали, команде Юрия Вирта нужна одна победа.