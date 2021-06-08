Украина: Первая лига

Братья-близнецы будут выступать за ровенский клуб в УПЛ.

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником Олимпика Евгением Пасичем.

Соглашение с 27-летним украинским хавбеком рассчитано на два года. Он достался ровенскому клубу бесплатно, так как 5 июня он покинул Олимпик на правах свободного агента.

Для Пасича это будет уже второй период в Вересе, тогда как первый был в сезоне-2017/18, в котором он провел 12 матчей и забил один гол.

Также отметим, что в составе команды Юрия Вирта выступает брат-близнец Евгения — Геннадий Пасич, который недавно продлил контракт с клубом.

Напомним, Верес стал чемпионом Первой лиги и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.