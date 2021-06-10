Харьковский облсовет передал в собственность города стадион, базу клуба и академию.
metallist.ua
10 июня 2021, 13:32
На очередном заседании V сессии Харьковского областного совета VIII созыва депутаты приняли решение о передаче объектов общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области в коммунальную собственность территориальной громады Харькова. Об этом сообщает официальный сайт харьковского областного совета.
В частности было принято решение передать всю инфраструктуру клуба Металлист в собственность города. Городу переходит стадион ОСК Металлист, тренировочная база и детская академия.
Стадион будет использоваться по целевому назначению и не будет приватизирован.
Ранее харьковский бизнесмен Александр Ярославский презентовал обновленный Металлист.
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