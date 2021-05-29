Украина: Вторая лига

Команды собрали практически полный стадион.

В рамках поединка 24-го тура Второй лиги Металл принимал на своем поле Кривбасс и добился победы со счетом 3:0.

Так, на стадионе Металлист собралось 32300 болельщиков, что стало рекордом этого сезона для всех лиг украинского чемпионата по футболу, сообщает официальный сайт ПФЛ.

Кроме того, это новый рекорд как для Второй лиги Украины, так и для Профессиональной футбольной лиги в целом.

Примечательно, что рекордным матчем с точки зрения посещаемости был другой представитель Харькова — Металлист-1925. На его игру против Черноморца пришли посмотреть 13134 человека.

Напомним, что Александр Ярославский уже успел пригрозить элитному дивизиону Украины и пообещал, что Металл, который со следующего сезона станет Металлистом, будет играть в еврокубках.