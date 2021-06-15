Украина

Новоиспеченный наставник "горняков" поделился своими первыми впечатлениями об украинской команде.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал свои первые впечатления в расположении донецкой команды.

"Первые впечатления от Шахтера просто великолепные. Мне кажется, это слишком все так прекрасно, что это не может быть правдой. Уже сейчас у меня установились прекрасные отношения с работниками клуба.

Игроки также профессионалы и серьезно относятся к своим обязанностям. У меня только недавно появилась возможность с ними познакомиться и был рад тому, что я увидел. У нас есть все предпосылки для того, чтобы провести великолепный сезон.

Не хочу вспоминать ничего, что связано с Шахтером в прошлом сезоне, ведь меня здесь не было. Конечно, я знаю, что в прошлом сезоне Шахтер ничего не выиграл, но для нас это наоборот — дополнительный стимул, который поможет побеждать в матчах и вернуть трофеи.

Диктатор я или демократ? Умный тренер не должен вести себя одинаково во всех ситуациях, а должен уметь действовать в зависимости от ситуации. Но я отношу себя к тренерам демократам, но те не менее, последнее слово будет всегда за мной", — сказал Де Дзерби на своей презентации в Шахтере.

Ранее стал известен календарь первого круга на предстоящий сезон УПЛ.