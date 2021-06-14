Украина

Наставник "горняков" высказался о смене команды.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился мыслями о переходе в донецкий клуб.

"Я хочу расти. В Сассуоло, считаю, достиг своей высшей точки в проекте. Я намерен научиться проводить по три матча в неделю с командой, где много иностранцев, справиться с новым для меня языком. Хочу освоить английский язык на высоком уровне.

Шахтер мне показался наиболее близким к моему видению футбола. Никто другой не дал мне гарантию, что я могу развивать его дальше. Я звонил Фонсеке, с которым у меня фантастические отношения, очень уважаю его. Я позволил ему ввести меня в неизвестную реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в Шахтере, не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.

В Италии у меня были некоторые контакты, но я решил уехать в Украину. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это бред какой-то. Если бы я остался в Италии, то заработал бы примерно те же деньги", – сказал итальянский специалист.

Ранее Роберто Де Дзерби рассказал, почему принял "горняков" и поведал о ближайших планах.