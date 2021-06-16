Украина

Главный тренер сборной Украины высказался относительно возникших слухов.

Андрей Шевченко не понимает, откуда берутся слухи о конфликте Ярмоленко и Марлоса после матча с Нидерландами, а также отметил, что в команде царит отличная атмосфера.

"Это такие слухи, которые не имеют под собой никакой почвы. Отличная футбольная атмосфера. Сборная Украины открыта для всех. Пожалуйста, заходите к нам. Мы даем интервью журналистам. Был сделан неплохой фильм про сборную. Открыли дверь к нашей подготовке.

У нас секретов нет. О том, что вышла какая-то информация — даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, хорошая атмосфера. Ребята все отдадут и все сделают для того, чтобы добиться необходимого результата", — сказал Шевченко в эфире Великого футбола.

Напомним, что ранее недоумение из-за слухов о конфликте выразил защитник сборной Украины Илья Забарный.