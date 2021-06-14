Украина

Хавбек киевлян беседовал с главными фанатами клуба.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал о разговоре с ультрас "бело-синих".

- Если бы у вас была возможность сказать ультрас глаза в глаза относительно их позиции по главному тренеру, что бы вы сказали?

– Мы разговаривали с ними буквально недавно, после финала в Тернополе.

- И вы принимали участие в этом?

– Не только я один.

- Короткая выжимка того, что вы сказали.

– Что нельзя переходить красные линии.

- Что услышали в ответ?

– Они согласны с этой позицией.

- Есть вопрос в отношении клуба, по которому вы согласны с позицией ультрас?

– Понимаете, там достаточно много нюансов. Я бы, может, мог говорить, но точно не сейчас, – сказал полузащитник в интервью ТаТоТаке.

Ранее Сергей Сидорчук подвел итоги минувшего сезона.