Хавбек киевлян беседовал с главными фанатами клуба.
Сергей Сидорчук, Динамо Киев
14 июня 2021, 16:38
Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал о разговоре с ультрас "бело-синих".
- Если бы у вас была возможность сказать ультрас глаза в глаза относительно их позиции по главному тренеру, что бы вы сказали?
– Мы разговаривали с ними буквально недавно, после финала в Тернополе.
- И вы принимали участие в этом?
– Не только я один.
- Короткая выжимка того, что вы сказали.
– Что нельзя переходить красные линии.
- Что услышали в ответ?
– Они согласны с этой позицией.
- Есть вопрос в отношении клуба, по которому вы согласны с позицией ультрас?
– Понимаете, там достаточно много нюансов. Я бы, может, мог говорить, но точно не сейчас, – сказал полузащитник в интервью ТаТоТаке.
Ранее Сергей Сидорчук подвел итоги минувшего сезона.