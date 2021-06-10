Украина

Киевляне определились с еще одним соперником на первом тренировочном сборе в Швейцарии.

На первом учебно-тренировочном сборе перед предстоящим сезоном киевское Динамо сыграет против Серветта, сообщает пресс-служба швейцарского клуба. Поединок состоится 10 июля.

Также французская пресса сообщала, что одним из спарринг-партнеров Динамо будет Лозанна, матч с которой пройдет 3 июля.

Ранее стало известно, что "бело-синие" предварительно договорились о товарищеских матчах против Лиона и Ниццы.

По итогам прошедшего сезона Серветт финишировал на третьем месте в чемпионате Швейцарии, что дает право клубу принять участие в квалификации Лиги Конференций.

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