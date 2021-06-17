Украина

Футболист оценил перспективы клуба в следующем сезоне.

Защитник донецкого Шахтера бразилец Витао прокомментировал предстоящий сезон для "горняков".

"Начало летних сборов, на мой взгляд, проходит отлично. Думаю, смогу быстро восстановить физическую форму, ведь много работал индивидуально в отпуске и в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Сейчас на тренировках внимание уделяется как физическому аспекту, так и тактике. Тренеры делают все, чтобы мы подошли к играм в хорошей форме".

"что касается меня, в общей сложности у меня было максимум дней 15 на отдых. Успел попутешествовать с семьей, некоторое время провел дома. В целом отдых удался.

Мы только три дня занимаемся вместе, а это не такой большой срок, чтобы давать развернутый комментарий. Но то, что я увидел, – наши тренеры отличные профессионалы, думаю, они помогут Шахтеру. Очень довольны, что работаем с этими специалистами.

Наша цель – всегда побеждать. Выиграть чемпионат, кубок, удачно выступить в еврокубках", — сказал Витао.