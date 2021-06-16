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Донецкий клуб провел презентацию своего нового главного тренера из Италии.

Вчера, 15 июня, донецкий Шахтер провел презентацию своего нового главного тренера, которым стал итальянец Роберто Де Дзерби. Бывший наставник прогрессирующего Сассуоло ответил на вопросы журналистов, которые собрались на НСК Олимпийский.

"Должен сразу сказать, что за время работы в Сассуоло я очень привязался к этому клубу, у меня были отличные отношения со всеми игроками. Когда принимал решение об уходе, я много общался с Сергеем Палкиным, Дарио Срной и Жозе Боту. Для меня было важно, что у нас одинаковый взгляд на футбол. Мы одинаково смотрим на игру. И было ощущение, что мы знакомы уже лет двадцать. Предложения от других команд поступали, но я был достаточно тверд в своем решении приехать сюда, в Киев, работать с Шахтером. Я сделал то, что хотел.

Работа с бразильскими игроками? Надеюсь, что у меня не будет никаких проблем в общении и понимании бразильцев. Помимо итальянского я владею испанским языком. Когда говорю на поле, бразильцы, как правило, меня хорошо понимают. Также владею английским. Надеюсь, с помощью моих ассистентов, переводчиков со временем я также смогу общаться и с украинскими игроками на русском языке.

Комплектация состава? Вопросы комплектации команды еще не завершены ни в каком направлении – ни в плане того, что кто-то может прийти в команду, ни в плане того, что кто-то ее может покинуть. У футболистов, которые сейчас тренируются с нами, есть все шансы остаться в первой команде. И я не могу сказать, что увидел их впервые. Я знакомился с командой, отсматривал достаточно много видео.

Конечно, мне нужно больше времени, чтобы посмотреть их в работе, то, как они тренируются, насколько готовы прежде всего в ментальном плане, потому что Шахтер – очень сильная команда. Понимаю, насколько сложно закрепиться в таком сильном коллективе.

Я очень верю в способности Мудрика и Судакова – считаю, у них отличные шансы закрепиться в первой команде. Если мы хотим быть на самых высоких рубежах, на вершине, должны верить в молодых футболистов, и прежде всего – в молодых украинских футболистов.

Разговор с Фонсекой? С Фонсекой я разговаривал уже после того, как подписал контракт. Его мнение ни в коем случае не было решающим. Я сознательно отодвинул разговор с ним на период уже после подписания контракта, поскольку не хотел никаких подводных камней. Хотел избежать случайностей: чтобы он случайно не сказал мне чего-то плохого, чего, быть может, он сам и не хотел бы сказать. Мы общались, когда контракт уже был подписан.

Впечатления от Киева и Украины в целом? Я понимаю, что Киев большой и очень красивый город. Жаль, что у меня не будет возможности узнать его по-настоящему, ведь я приехал сюда работать, а работа тренера занимает фактически все сутки.

Украинский футбол я знаю прежде всего по национальной сборной, которую сейчас возглавляет Андрей Шевченко, а у него практически весь тренерский штаб из Италии. Что касается Шахтера, возможно, для вас это будет сюрпризом, но я вас уверяю, клуб широко известен в Италии. Тамошние болельщики и специалисты знают футболистов по именам, прекрасно разбираются в команде и следят за ней. В Италии услышать Шахтер – это нормально, не диковинка и не сюрприз.

Что меня здесь удивило и что, как я думал, будет по-другому? Организация работы в клубе. Это невероятно. В частности для меня, итальянца, знающего ментальные особенности работы в своей стране. Я не ожидал, что здесь все будет организовано на таком высоком уровне. Когда впервые встретился с президентом, понял: все, что он делает в футболе, – от большой любви к футболу. Он настоящий фанат футбола. Это очень компетентный в футболе человек, который хочет знать все, получить ответы на любые вопросы. И я вам скажу, что у меня есть еще одна цель помимо чисто футбольных, кроме выигрыша трофея и участия в Лиге чемпионов, помимо того, что я хочу привить Шахтеру красивый стиль игры. Я хочу добиться еще и того, чтобы президент Шахтера вернулся на трибуны в качестве зрителя. Это будет одной из моих задач на время работы здесь.

Трансфер Педриньо? Педриньо – это футболист для Шахтера. Игрок, который соответствует уровню Шахтера. Нет какой-то одной позиции – он может проявить себя на различных. И выбрать позицию для Педриньо совершенно не проблема.

Какова будет философия игры Шахтера? Моя футбольная философия заключается в том, что команда должна быть с мячом. Конечно, стандарты важны, но важно также уметь играть и без стандартов. Мне кажется, если слишком много мячей забивается со стандартов, значит, в каких-то других аспектах есть недоработки.

Тренерский штаб? Я приехал со своим тренерским штабом, который был со мной в Сассуоло. Здесь присоединились два видеоаналитика, которые уже работали в Шахтере. Это большие специалисты, я оценил их способности. Плюс в моем тренерском штабе будут переводчики, которые помогут мне в общении с командой.

Уровень чемпионата Украины? Я просмотрел некоторое количество матчей Шахтера в чемпионате Украины прошлого сезона. Попросил видеооператоров клуба подготовить мне определенный список со всеми поединками, где будет указано, кто тренирует соперников. Но в ситуации, когда мы ставим перед собой цель выиграть чемпионат, должны подчеркивать важность каждого предстоящего матча и ни в коем случае не недооценивать оппонентов. Ни с одной командой чемпионата Украины невозможно сыграть в полноги.

Достижения в карьере? Я в целом доволен своей тренерской карьерой. Считаю, получил достаточную компенсацию за свои труды. Я пять лет был наставником команд Серии А. Начал работать главным тренером в Серии А в возрасте 37 лет. В последнем сезоне мы с Сассуоло заняли восьмое место, и я считаю, что это максимум, который был нам под силу, предел наших возможностей. Мы выступили очень хорошо. По факту у нас нет никакого трофея, но я ощущаю себя так, будто выиграл что-то. Очень важно побеждать.

Понимаю, в какой клуб я пришел. Мы обсуждали это с президентом. Важно не просто выигрывать, а каким образом добываются победы и выигрываются трофеи. Способ достижения успеха нужно выбрать в начале пути. Понятно, что победа, успех – это финишный отрезок. Но я как тренер должен выбирать путь, по которому пойдет команда. Если, например, забиваешь гол со стандарта или после двадцати последовательных подряд передач, то можешь победить в обоих случаях, но это два разных способа достижения успеха.

Оборонительный стиль игры для достижения результата? Футбол очень разнообразен по своей природе. Если мы говорим о том, что происходит сейчас, в отправной точке, конечно же, я не готов отказываться от своего стиля. Тем более что мой стиль – это фактически стиль Шахтера, стиль футбола, в который команда играла и до меня. Если в ходе какого-то матча я пойму, что будет правильно выпустить дополнительного защитника или отойти в оборону, сделаю это без колебаний.

Кого бы я хотел видеть в Шахтере из Сассуоло? Я влюблен в каждого из футболистов Сассуоло, с кем мне довелось работать. Марлон в данном случае не исключение. А дальше, по большому счету, это вопрос клуба – как он решит и как поступит. Конечно, когда идет поиск игрока на определенную позицию, с определенными качествами, выбор происходит буквально между двумя-тремя вариантами. Вполне возможно, что одной из этих трех опций будет Марлон.

Жизнь в Украине вместе с семьей? Некоторые члены моего тренерского штаба приедут сюда вместе с семьями. И потом, когда выполняешь такую работу, это по сути везение, привилегия – выполнять такую работу. И ты должен делать все, чтобы работать как можно лучше. Для этого нужно чем-то жертвовать. Быть на расстоянии с семьей – это как раз одна из таких жертв. Потому что кто-то из нас будет на расстоянии со своей семьей, и это объясняет ту готовность к работе, которая у нас есть сейчас, жажду борьбы и желание добиться чего-то вместе с Шахтером. Ради этого мы готовы от чего-то отказаться в своей жизни. Считаю, что возможность работать с Шахтером – очень важный этап в моей карьере и очень большой шанс. Думаю, что смогу здесь вырасти, стать лучше. И со своей стороны помогу Шахтеру вырасти и стать лучше. На данный момент моя семья остается в Италии, но я надеюсь, что они будут часто приезжать.

Украинские болельщики по сравнению с итальянскими? Давайте не будем забывать, что в последние полтора года во всем мире практически не было болельщиков на трибунах. Естественно, любой тренер, любая команда хочет играть при полных стадионах. Мы понимаем, что футбол без зрителей теряет достаточно много", — приводит слова Де Дзерби официальный сайт "горняков".

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