Вашему вниманию результаты поединков второго тура Кубка Америки.
Бразилия - Перу, Getty Images
18 июня 2021, 08:27
В Бразилии продолжается Кубок Америки и сегодня ночью прошли несколько поединков в рамках второго тура группового этапа.
Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Перу, отправив в ворота оппонентов четыре безответных мяча. Авторами забитых мячей стали Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.
Таким образом, хозяева турнира набрали 6 очков и вернулись на первое место в группе В.
Бразилия – Перу 4:0
Голы: Алекс Сандро, 12, Неймар, 68, Эвертон Рибейро, 89, Ришарлисон, 90+3.
Бразилия: Эдерсон — Алекс Сандро (Лоди, 77), Тиаго Силва, Милитао, Данило (Эмерсон, 84) — Эвертон (Эвертон Рибейро, 46), Фабиньо, Фред, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 46) — Неймар, Габриэл Барбоза (Ришарлисон, 46).
Перу: Гальесе — Лопес, Абрам, Рамос, Корсо — Йотун (Ариас, 74), Тапия — Куэва (Тавара, 74), Пенья (Иберико, 67), Каррильо — Лападула (Валера, 67).
Предупреждения: Габриэл Жезус — Рамос, Йотун, Тавара.
Во втором поединке сборная Колумбии не смогла распечатать ворота Венесуэлы, но и свои оставила на замке. Колумбия набрала четыре и временно возглавила группу.
Колумбия – Венесуэла 0:0
Колумбия: Оспина — Тесильо, Санчес, Мина, Муньос — Кардона (Диас, 62), Урибе, Барриос, Куадрадо — Сапата (Борха, 73), Муриэль (Кампас, 62).
Венесуэла: Фариньес — Кумана, Маго, Мартинес, Ла Мантия, Гонсалес (Эрнандес, 89) — Кассерес (Кастильо, 89), Мансано (Эррера, 59), Морено, Мартинес — Аристегьета (Кордова, 83).
Предупреждения: Куадрадо, Урибе — Аристегьета, Ла Мантия, Эррера, Мартинес, Кумана.
Удаление: Диас, 90+4 (прямая красная карточка).