Копа Америка

Вашему вниманию результаты поединков второго тура Кубка Америки.

В Бразилии продолжается Кубок Америки и сегодня ночью прошли несколько поединков в рамках второго тура группового этапа.

Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Перу, отправив в ворота оппонентов четыре безответных мяча. Авторами забитых мячей стали Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Таким образом, хозяева турнира набрали 6 очков и вернулись на первое место в группе В.

Бразилия – Перу 4:0

Голы: Алекс Сандро, 12, Неймар, 68, Эвертон Рибейро, 89, Ришарлисон, 90+3.

Бразилия: Эдерсон — Алекс Сандро (Лоди, 77), Тиаго Силва, Милитао, Данило (Эмерсон, 84) — Эвертон (Эвертон Рибейро, 46), Фабиньо, Фред, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 46) — Неймар, Габриэл Барбоза (Ришарлисон, 46).

Перу: Гальесе — Лопес, Абрам, Рамос, Корсо — Йотун (Ариас, 74), Тапия — Куэва (Тавара, 74), Пенья (Иберико, 67), Каррильо — Лападула (Валера, 67).

Предупреждения: Габриэл Жезус — Рамос, Йотун, Тавара.

Во втором поединке сборная Колумбии не смогла распечатать ворота Венесуэлы, но и свои оставила на замке. Колумбия набрала четыре и временно возглавила группу.

Колумбия – Венесуэла 0:0

Колумбия: Оспина — Тесильо, Санчес, Мина, Муньос — Кардона (Диас, 62), Урибе, Барриос, Куадрадо — Сапата (Борха, 73), Муриэль (Кампас, 62).

Венесуэла: Фариньес — Кумана, Маго, Мартинес, Ла Мантия, Гонсалес (Эрнандес, 89) — Кассерес (Кастильо, 89), Мансано (Эррера, 59), Морено, Мартинес — Аристегьета (Кордова, 83).

Предупреждения: Куадрадо, Урибе — Аристегьета, Ла Мантия, Эррера, Мартинес, Кумана.

Удаление: Диас, 90+4 (прямая красная карточка).