Украина

Клубы встретятся в рамках товарищеских игр.

Луганская Заря и Александрия начали подготовку к предстоящему сезону УПЛ-2020/21.

Клубы договорились о двух товарищеских матчах, которые состоятся в один день.

Таким образом и Заря и Александрия смогут проверить основной состав и ближайший резерв.

Обе игры состоятся в Запорожье на стадионе Торпедо 23 июня и будут показаны на официальном канале в YouTube "мужиков" в прямом эфире. Начало первой встречи – 14:00, а второй игры – 16:00.

Отметим, луганчане проведут тренировочные сборы в Турции. Что касается Александрии, то команда 21 июня встретится с Ингульцом. О заграничном сборе пока неизвестно.

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