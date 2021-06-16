Определились потенциальные соперники Ворсклы во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций.

Полтавский клуб встретится с победителем пары Ноа (Армения) — КуПС (Финляндия).

В минувшем сезоне национальных чемпионатов клубы заняли второе и третье места соответственно.

Ранее УПЛ опубликовала часть календаря на новый сезон.