Украина 16 июня 2021, 15:08 Ворскла узнала потенциального соперника в Лиге конференций Полтавский клуб сыграет с одной из двух команд. Игроки Ворсклы, ФК Ворскла 16 июня 2021, 15:08 Определились потенциальные соперники Ворсклы во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций. Полтавский клуб встретится с победителем пары Ноа (Армения) — КуПС (Финляндия). В минувшем сезоне национальных чемпионатов клубы заняли второе и третье места соответственно. Ранее УПЛ опубликовала часть календаря на новый сезон. Команды Ворскла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте