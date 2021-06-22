Украина

Клуб назвал соперников, с которыми сойдется в Швейцарии.

Киевское Динамо на своем официальном сайте назвало соперников по тренировочному сбору в Швейцарии.

На первый сбор "бело-синие" отправятся 28 июня. Во время сбора команда сыграет четыре контрольных матча.

1 июля Динамо сыграет против швейцарского Базеля. Игра состоится в 20:00.

3 июля состоится матч Динамо против швейцарской Лозанны. Начало игры — в 16:00.

5 июля и 7 июля состоится третий и четвертый матчи киевлян. Имена соперников будут оглашены позже.

После последнего контрольного матча футболисты вернутся в Киев, где получат несколько выходных.

Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще 4 матча:

10 июля Динамо сыграет против Серветта из Швейцарии.

14 июля киевский клуб будет противостоять швейцарскому Сьону.

17 июля в соперниках у "бело-синих" будет французская Ницца, а 20 июля — Атлетик из Бильбао.

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