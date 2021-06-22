Украина

Экс-вратарь донецкого Олимпика перебрался в ровненский клуб.

Вышедший по итогу минувшего сезона в Высшую Лигу Верес объявил о подписании очередного футболиста.

Новым игроком ровненского клуба стал голкипер Артем Кичак. Стороны заключили годовой контракт с опцией продления еще на один сезон.

После ухода из Олимпика 32-летний футболист находился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Кичак в рамках УПЛ провел 17 матчей. Ранее украинец также выступал за МТК Будапешт, Волынь и Динамо Киев.

Ранее Верес объявил о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Клецом.