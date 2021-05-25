Украина

Юрий Гура определился с ассистентами, которые будут помогать ему в команде УПЛ.

Новый главный тренер Александрии Юрий Гура определился со своим тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба УПЛ.

Ассистентами нового наставника Александрии стали Роман Локтионов, Александр Ломко и Андрей Ковтун, который отвечает за тренировочный процесс вратарей с 2013 года.

Также Александрия объявила о том, что новым старшим тренером команды U-19 стал Александр Карпов, который до этого работал помощником старшого тренера в команде юниоров.

Ранее сообщалось, что Александрию покинули семь тренеров и членов персонала, а также спортивный директор.