Юрий Гура определился с ассистентами, которые будут помогать ему в команде УПЛ.
Юрий Гура, ФК Александрия
25 мая 2021, 15:18
Новый главный тренер Александрии Юрий Гура определился со своим тренерским штабом, сообщает официальный сайт клуба УПЛ.
Ассистентами нового наставника Александрии стали Роман Локтионов, Александр Ломко и Андрей Ковтун, который отвечает за тренировочный процесс вратарей с 2013 года.
Также Александрия объявила о том, что новым старшим тренером команды U-19 стал Александр Карпов, который до этого работал помощником старшого тренера в команде юниоров.
Ранее сообщалось, что Александрию покинули семь тренеров и членов персонала, а также спортивный директор.